Matrimonio vip a Como: Fedez e Chiara Ferragni tra gli invitati d’onore

Matrimonio vip a Como: Fedez e Chiara Ferragni – che a loro volta convoleranno a nozze il prossimo primo settembre – tra gli invitati d’onore della cerimonia. Gli sposi, Domenico e Vincenzo, entrambi designer molto noti nell’ambiente dello showbiz, e loro cari amici, hanno scelto come location dei festeggiamenti la Villa del Grumello. Tra gli ospiti la famosissima coppia ‘social’ Chiara Ferragni – Fedez. Lei, la più famosa delle influencer, con 13, 2 milioni di follower sul suo profilo Instagram, ha condiviso sul social un video dell’arrivo a Como con il compagno rapper e padre di suo figlio. Lo sfondo del lago a Villa del Grumello fa da cornice alle immagini. Tra gli ospiti chic modelle del jet set e, tra i volti noti dello spettacolo nostrano, anche Stefano De Martino, il ballerino ex marito di Belen Rodriguez (grande assente).

Una ‘prova’ di nozze quella di Fedez e Chiara, in attesa che siano loro a fine agosto a Noto, in Sicilia, a pronunciare il fatidico ‘sì’. La Ferragni ieri si è commossa, in mini abito bianco, lui in un completo scuro e tanta emozione per entrambi. Una prova generale di nozze, stavolta ancora in veste di invitati, ma in attesa di essere, invece, loro sposi e protagonisti. Il rapper ha condiviso il momento in Rete. “Promessi sposi”, ha titolato lui la foto insieme alla compagna, ribadendo che anche da invitati il pensiero non poteva non andare al loro giorno più bello che arriverà molto presto. Al matrimonio dei designer di origine campana tanti nomi famosi; la damigella d’onore è stata Gilda Ambrosio, creativa del marchio Attico e – si dice – fidanzata di Stefano De Martino, testimone alle nozze di Stefano e Vincenzo. Il ballerino di ‘Amici’ è arrivato accompagnato dal figlio Santiago. E a tarda notte, dopo la puntata del programma dedicato ai mondiali, Balalaika, è arrivata anche l’ex moglie Belén Rodriguez. I due hanno ballato insieme e i paparazzi presenti, ovviamente, li hanno immortalati insieme.

Ma tornando alle prossime nozze di Fedez e Chiara Ferragni ci chiediamo: che matrimonio sarà il loro? Secondo le ultime indiscrezioni, sarà in una masseria, completamente riservata agli sposi e ai loro invitati per l’intero weekend di fine estate. I genitori del piccolo Leone si uniranno con rito civile e dopo partiranno i festeggiamenti. La loro lista degli invitati è però ancora top secret, ma c’è da aspettarsi una parata di vip nostrani e non.