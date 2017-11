Matrimonio Principe Harry: Kate Middleton commenta il fidanzamento con Meghan Markle

La Casa Reale inglese continua a far parlare di sé, soprattutto in questi mesi durante i quali sembra esserci un susseguirsi di buone notizie ma soprattutto di indiscrezioni. Ad essere al centro della scena in questi giorni è ovviamente il Principe Harry che, poco più di 48 ore fa, ha annunciato ufficialmente il fidanzamento con Meghan Markle.

Ma quali sono state le reazioni degli altri componenti della Royal Family? Nonostante il benestare alle nozze dato al Principe Harry dalla Regina Elisabetta, da tempo sembra che l’arrivo di un’attrice nella famiglia reale possa destabilizzare gli equilibri interni e le antiche tradizioni. In particolare, uno dei membri più scettici sembra essere Kate Middleton: secondo le indiscrezioni, la Duchessa di Cambridge – sposata da quasi 7 anni con il Principe William – non apprezzerebbe particolarmente la fidanzata di Harry.

Ma come interpretare allora il commento rilasciato poche ore dopo l’annuncio del matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle? E’ infatti il profilo Instagram ufficiale di Kensington Palace a condividere il video dell’intervista rilasciata dalla Duchessa di Cambridge durante la visita al Foundling Museum. “Siamo entrambi ‘elettrizzati'” – ha commentato Kate Middleton, intendendo che sia lei sia il marito sarebbe elettrizzati dalla notizia del matrimonio di Harry.