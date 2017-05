Matrimonio Pippa Middleton: Meghan Markle ufficialmente assente, ma poi Harry…

Al matrimonio di Pippa Middleton ha vinto l’etichetta. Secondo il protocollo reale possono fare da accompagnatori ai reali britannici soltanto i partner ufficialmente sposati o fidanzati. Per tale motivo era stata prevista l’assenza della nuova fiamma del principe Harry, l’attrice Meghan Markle in quanto non ufficialmente promessa sposa del secondogenito di Carlo e Diana.

In realtà a scombinare le carte era stato proprio l’arrivo della ragazza a Londra, alla vigilia del matrimonio dell’anno. In seguito a ciò il Telegraph aveva anche lanciato un’indiscrezione molto importante ovvero che il principe Harry avesse chiesto alla regina il permesso di sposare la sua Meghan. I fatti, però, hanno momentaneamente messo a tacere tutti i pettegolezzi: Harry è arrivato in chiesa da solo e se se ne è andato in compagnia del fratello. A quel punto, però, ci si è chiesti per quale motivo far arrivare la Markle appositamente per l’occasione.

Secondo varie indiscrezioni si è preferito evitare l’ufficializzazione ma il principe Harry, durante il ricevimento che durerà un week end, lontano dai flash dei fotografi e in forma assolutamente privata, avrebbe poi recuperato la sua Meghan per portarla ai festeggiamenti. Il mistero si infittisce.