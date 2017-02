Matrimonio perfetto: come essere delle spose felici

Da sposi a head hunter. E’ in programma a Milano il primo corso per imparare a selezionare e gestire i professionisti del mondo del wedding.

Dovete sposarvi ma non sapete da che parte partire e avete paura di affidare i vostri sogni a persone che non conoscete e che potrebbero deludere le vostre aspettative? Ecco che non potete perdere l’evento organizzato presso lo studio di Pois Gras a Milano domenica 26 marzo.

Paola Saia, organizzatrice di eventi e fondatrice di Pois Gras, fotografa e make up artist, e Savina Morandotti, responsabile di banchetti, catering e gestione delle locations, accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei segreti per poter scegliere consapevolmente ed in modo oculato i propri fornitori e vivere serenamente il grande giorno.

Dedicato a coloro che vogliono comprendere meglio le dinamiche e la gestione di tutte le attività che ruotano attorno all’organizzazione del matrimonio perfetto durante il corso di Pois Gras si parlerà di location, catering, fotografo, fiorista, intrattenimento, allestimenti, ma anche della scelta dell’abito, del make up artist, dell’hair stylist.

Il primo corso per diventare spose felici è dedicato ai futuri sposi e ad aspiranti wedding planner.

www.poisgras.com