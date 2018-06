Matrimonio Filippa Lagerback e Daniele Bossari: brindisi Ferrari e fedi Damiani

Sarà suggellato da un brindisi Ferrari l’attesissimo “sì” fra Filippa Lagerback e Daniele Bossari, che corona 18 anni di amore. La coppia ha scelto le bollicine Trentodoc e i vini trentini e toscani delle Tenute Lunelli per la raffinata cena a Villa Ponti, a Varese, che seguirà la cerimonia, il 1 giugno. Filippa e Daniele hanno visitato personalmente poche settimane fa le Cantine Ferrari per scoprire dove nascono i Trentodoc con cui avrebbero brindato il giorno del loro matrimonio. Nel corso della visita Filippa ha stupito i presenti aprendo una bottiglia con grande destrezza sciabolandola, come facevano gli ufficiali dell’esercito napoleonico per celebrare le vittorie.

Il brindisi Ferrari per il matrimonio Lagerback – Bossari

Filippa e Daniele si sono regalati anche una visita a Villa Margon, cinquecentesca sede di rappresentanza del Gruppo Lunelli, e una passeggiata romantica nei vigneti circostanti. Il percorso “del Bello e del Buono” è proseguito nel ristorante due stelle Michelin di Casa Ferrari, la Locanda Margon, per un pranzo gourmet abbinato alle bollicine Trentodoc.

Le fedi Damiani per il matrimonio Lagerback – Bossari

Daniela e Filippa, si sono affidati ai preziosi consigli di Giorgio Damiani, vicepresidente del Gruppo Damiani e alla lunga esperienza del loro wedding designer Enzo Miccio per la scelta degli anelli nuziali. Le fedi scelte sono della collezione Noi2 e nascondono al proprio interno un piccolo diamante, simbolo della complicità degli sposi. Sono in oro rosa, un oro molto tenue e caldo tipico della maison Damiani. La sposa indosserà anche per la cerimonia in chiesa dei bellissimi orecchini a lobo della collezione Margherita in oro giallo, diamanti bianchi e quarzo citrino. Mentre per il cambio d’abito Filippa ha scelto un orecchino pendente della collezione Shirodara in oro rosa, diamanti e ametiste.