Matrimonio da favola su Costa Crociere. Il magnate indiano Rizwan Sajan per il matrimonio più atteso dell’anno

Il magnate indiano Rizwan Sajan ha prenotato in esclusiva un’intera nave della flotta Costa per celebrare il matrimonio del figlio Adel Sajan. Oltre 1.000 invitati, tra cui numerose star di Bollywood, hanno festeggiato a bordo nel corso di una crociera nel Mediterraneo, che ha toccato Italia, Spagna e Francia

Per la prima volta una nave della flotta di Costa Crociere è stata richiesta in esclusiva per festeggiare un sontuoso matrimonio: Costa Fascinosa ha solcato il mar Mediterraneo ospitando le nozze di Adel Sajan, figlio dell’industriale indiano Rizwan Sajan, fondatore e presidente della Danube Group, azienda con sede a Dubai leader nella vendita di materiali per l’edilizia. Durante la crociera Adel Sajan, ha sposato l’affascinante Sana Khan, regina di bellezza, artista e scrittrice. Quattro giorni di festeggiamenti in perfetto stile “Bollywood”, sotto la regia di una delle più note agenzie di wedding planner indiane, la Wedniksha, con oltre 1.000 invitati, tra cui star dello spettacolo e personalità provenienti in prevalenza da India ed Emirati Arabi. Costa Fascinosa partita da Genova il 5 aprile, ha raggiunto Barcellona, Marsiglia, e Cannes, dove, a bordo della nave ferma in rada, è stato celebrato il matrimonio svolto secondo i rituali della tradizione indiana riadattati in chiave moderna a bordo della nave. Il Sangeet è la festa che da tradizione precede il giorno del matrimonio; una cerimonia che in origine veniva organizzata per preparare la sposa al grande giorno, ma che col tempo si è trasformata in una festa in onore di entrambi gli sposi. Lo sposo, accompagnato dalla famiglia e dagli amici, ha attraversato in corteo i ponti esterni della nave per raggiungere la sua promessa sposa, pronta ad attenderlo sul ponte superiore in una spettacolare apparizione. A seguire la cena di gala a bordo piscina, ricca di spettacoli e musica dal vivo, che proseguirà coinvolgendo nelle danze tutti gli ospiti. A bordo di Costa Fascinosa 60 chef selezionati direttamente dalla famiglia Sajan, si sono coordinati con la brigata di cucina della nave nella preparazione di un’ampia gamma di piatti delle tradizioni culinarie di diverse parti dell’India e dell’Asia. Tra gli ospiti saliti a bordo per l’occasione ci sono alcune delle personalità più note dello show business indiano, come l’attrice Gauhar Khan, star di Bollywood e vincitrice dell’ultima edizione del reality Bigg Boss, le sorelle Shilpa e Shamita Shetty, Dia Mirza, il rapper Badshah, i Meet Bros e i Vishal-Shekhar, autori di brani che hanno fatto da colonna sonora in noti film di Bollywood. “Nella nostra storia recente è la prima volta che un privato cittadino prenota un’intera nave per festeggiare una ricorrenza familiare. Siamo davvero lieti ed onorati che la famiglia Sajan abbia scelto proprio Costa Crociere, ed è una ulteriore prova di quanto lo stile e la qualità italiane di Costa siano apprezzate davvero in tutto il mondo. Siamo stati infatti i primi a proporre crociere in nuovi mercati come la Cina, gli Emirati ed anche l’India, dove di recente abbiamo introdotto un nuovo itinerario, facendo scoprire il meglio dell’Italia in tanti Paesi diversi. Faremo del nostro meglio per rendere questo matrimonio davvero indimenticabile”- ha commentato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere. Rizwan Sajan, fondatore e presidente di Danube Group, nel commentare lo speciale avvenimento, ha dichiarato: “ll matrimonio di mio figlio Adel è in assoluto il momento che ho atteso per tutta la mia vita e non esistono parole adatte a descrivere la gioia che provo. Mia moglie Sameera ed io abbiamo accolto l’adorata Sana nella nostra famiglia e siamo felici di stringere un rapporto duraturo con l’intera famiglia Khan. Abbiamo pensato ad una celebrazione unica e indimenticabile per tutti i nostri ospiti e non abbiamo trascurato neppure un dettaglio, affinché il matrimonio sia stato un momento davvero speciale per la coppia.