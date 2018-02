Matrimonio 2018 tendenze: Villa Mazzarella ospita Wedding Open Day

Che siate alle prese con i preparativi per il matrimonio o che siate semplicemente curiosi, Wedding Open Day a Villa Mazzarella è sicuramente l’appuntamento che fa per voi. L’evento sarà una giornata interamente dedicata al meraviglioso mondo del matrimonio: l’appuntamento è per domenica 25 febbraio dalle 10:30 alle 19:30, giornata durante la quale ad accogliere i visitatori ci sarà lo staff al completo di Villa Mazzarella, insieme al proprietario Autari Mazzarella, che li guiderà alla scoperta di una delle location più suggestive di Napoli.

All’evento, inoltre, saranno presenti alcuni tra i partner di Villa Mazzarella professionisti del settore wedding, che daranno preziosi consigli per progettare un evento unico e indimenticabile. I partner abbracciano svariati settori che spaziano dalla fotografia, musica, grafica, pasticceria, cake design, all’allestimento floreale, alle scenografie luminose e agli abiti da sposa. Durante la giornata tutti gli ospiti potranno gustare le prelibatezze preparate dagli chef di Villa Mazzarella e avere così un assaggio del menù del proprio matrimonio.

Villa Mazzarella è una location unica, dimora storica sulla collina di Posillipo, aperta verso il mare e piena di luce, realizzata nei primi ann’50 dal genio di uno dei più grandi architetti del secolo appena trascorso. Il grande fascino di questa villa non risiede solo nella sua straordinaria veduta ma anche nella professionalità e nella cordialità del suo staff che contribuirà a rendere il vostro matrimonio un giorno da sogno. Nel 1993 Villa Mazzarella, grazie alle sapienti mani dei suoi chef intraprende il percorso culinario che l’ha resa una delle eccellenze dalla ristorazione napoletana. La sua forza è nella scelta di prodotti di qualità e nella continua ricerca di nuovi piatti, senza mai allontanarsi dai sapori e dalle ricette della nostra tradizione mediterranea.