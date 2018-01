Matrimoni Vip 2018: tutte le coppie famose che potrebbero sposarsi quest’anno

Anno nuovo e nuove “scommesse”. Nel numero in edicola a partire da oggi, 4 gennaio, Novella 2000 pubblica anche il questo 2018 le ormai rinomate “special bet” di Stanleybet. I bookmaker inglesi scommettono infatti su quale sarà la prima coppia vip a sposarsi nel 2018: ecco quindi la speciale classifica con le quote relative ai matrimoni più papabili tra i Vip del Belpaese, dando ovviamente per scontate le nozze tra Fedez e Chiara Ferragni.

Siete curiosi di sapere quali saranno i matrimoni Vip del 2018? Sebbene non si ha ancora nessuna certezza, salvo rari casi, vi anticipiamo le previsioni fatte dagli inglesi di Stanleybet. Al primo posto della classifica delle nozze più papabili troviamo Claudia Gerini e Andrea Preti: nel gennaio del 2016 la storia appena nata sembrava solo un’avventura ma oggi, invece, la coppia appare sempre più solida, tanto che si parla pure di un figlio in arrivo. Seguono quindi Andrea Damante e Giulia de Lellis: nonostante la pausa forzata dovuta alla partecipazione di lei al “Grande Fratello Vip”, i due ex tronisti di “Uomini e donne” si sono ritrovati e ora sono di nuovo attaccatissimi, tanto che hanno già parlato di proposta e nozze. Medaglia di bronzo ad Antonella Clerici e Vittorio Garrone: la padrona di casa de “La prova del cuoco” si trova perfettamente a suo agio con l’imprenditore genovese, con tanto di teneri e amorosi selfie su Instagram che ritraggono i due “piccioncini” innamoratissimi e affiatati con la loro famiglia allargata.

Quarto posto per Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: i due attori, da quando si sono incontrati sul set del film “Immaturi”, non si sono più lasciati e nel 2015 hanno coronato il loro amore con la nascita di una bellissima bambina, Luna. Quinto posto a pari merito per le coppie Simona Ventura – Gerò Carraro e Christian Vieri – Costanza Caracciolo. Al sesto posto ancora un pari merito ovvero quello delle coppie Gigi Buffon – Ilaria d’Amico e Belén Rodríguez – Andrea Iannone. Settimo posto per Francesca Chillemi e Stefano Rosso: tra la bella attrice siciliana, tra i protagonisti del cinepanettone “Natale da chef”, e il figlio di Renzo Rosso, co-ceo di Otb, il gruppo che ha tra i suoi brand Diesel e Maison Margiela, le cose stanno dando molto bene, in particolare dopo la nascita della piccola Raina, avvenuta nel 2016. In ottava posizione la coppia formata da Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser. A chiudere la classifica il terzo dei fratelli Rodríguez, Jeremias, legato a Sara Battisti: la loro storia si era interrotta al momento dell’entrata di lui nella casa del GF Vip ma, una volta uscito, “Jere” è corso subito dalla bella Sara, che lo stava ad aspettare con ansia.