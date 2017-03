Masterchef 2017 vincitore: Valerio Braschi a sorpresa anche un lavoro da chef Barbieri

Il giovanissimo Valerio Braschi ha vinto l’edizione 2017 di Masterchef a soli 19 anni. Una soddisfazione davvero unica che si va ad aggiungere a un’altra sorpresa, forse ancor più importante: lo chef stellato e storico giudice del celebre programma Bruno Barbieri ha deciso di offrire un posto di lavoro al giovanissimo presso il suo prestigioso ristorante “Fourghetti” di Bologna.

Valerio, che studia a Sant’Arcangelo di Romagna e quest’anno darà la maturità come privatista per diplomarsi alla scuola alberghiera, ha subito accettato l’occasione unica che Barbieri gli ha offerto. Un talento sfolgorante che i 4 chef hanno riconosciuto fin da subito, conducendolo alla vittoria nonostante la giovanissima età e relativa inesperienza. Intervistato da Repubblica ecco cosa ha detto il 19enne.

“Ho imparato dal mio babbo e soprattutto da mio fratello maggiore Lorenzo. Da bambino lo vedevo in cucina e giocavo a fargli da assistente. Mi ha insegnato le preparazioni di base. È bravissimo, avrebbe dovuto partecipare a MasterChef ma è troppo timido. Leggo molto. E poi studio tutto ciò che riguarda l’Asia. Adoro i prodotti orientali. Nel menu della finale ne ho usati tanti, come il Wagyu, il manzo giapponese che ha una grassezza fantastica. Presto spero di fare un viaggio in Asia con la mia famiglia“. Per quel che riguarda i suoi progetti futuri c’è, fra una decina d’anni, l’idea di aprire un ristorante tutto suo.