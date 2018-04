Massimo Rebecchi Spring-Summer 2018: la collezione uomo – donna

Per quanto concerne la collezione donna 2018 di Massimo Rebecchi presenta una collezione dedicata alle donne forti, indipendenti e intraprendenti che non rinunciano mai al comfort. Una precisione minimalista e raffinata che sperimenta un design dinamico ed elegante. La collezione trae ispirazione da quel sofisticato equilibrio di stili e colori dando un tocco unico al guardaroba femminile. Un inno alla concretezza delle donne contemporanee, dall’animo profondamente trasversale.

Una quotidianità che emerge dalla contrapposizione consapevole tra il desiderio di femminilità e il bisogno di comfort. La nuova collezione è stata sviluppata nel segno della combinazione dei tessuti: silhouette fluide e consistenti arricchite da materiali tecnici e da motivi geometrici. La palette pastellata ammorbidisce le linee mentre il nero rafforza le proposte dei capi in pelle impreziosendo l’intera gamma.

L’uomo Massimo Rebecchi cambia volto, aggiornando sia fit che design, pur rimanendo fedele al suo stile originario. La nuova collezione Primavera Estate 18 traccia un nuovo percorso con un mood ancora più giovanile, moderno e dinamico, proprio come il target al quale il brand italiano si rivolge. I materiali armaturati arricchiscono giacche e smoking mentre le fantasie forti danno carattere ai pantaloni. La pelle ritorna in auge diventando un elemento importante della collezione, arricchita da trattamenti vegetali e dall’effetto invecchiato. Una collezione dall’appeal casual dove il jeans è il tessuto protagonista caratterizzato dalla ricerca di nuove tele e lavaggi. Le camicie sono costruite con un fit più slim a cui si abbinano microfantasie per rispondere alle esigenze di un uomo che cambia continuamente. Una metamorfosi coerente, sempre al passo con i tempi che intende mantenere un forte legame con l’impronta sartoriale tipica di Massimo Rebecchi.