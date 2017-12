Massimo Dutti nuovo store a Milano: inaugurato il negozio attento al sostenibile (FOTO)

Per l’occasione, Massimo Dutti ha progettato un negozio la cui architettura si integra alle esigenze estetiche della famosa galleria e, allo stesso tempo, ha adattato la sua immagine abituale senza perdere personalità. Ad esempio, Massimo Dutti ha progettato una facciata elegante e sobria, mettendo in risalto i valori del marchio e rimanendo in linea con l’immagine presentata nelle ultime aperture del brand.

Il design degli interni, sviluppato interamente da Massimo Dutti, si basa sull’uso di nuovi materiali, finiture e illuminazione. Viene messo in evidenza l’esclusivo Museo della Sartoria con tessuti caratteristici di questa arte esposti in vetrine dedicate. Il marmo italiano serpeggiante del pavimento, di colore beige con venature lineari e posato a spiga, contribuisce a dare una nota di eleganza in un luogo che mescola modernità e contemporaneità. Anche l’illuminazione è stata curata con grande dettaglio. Le luci posizionate in alto danno il dovuto risalto alle collezioni e le diverse lampade forniscono la giusta dose di luce ambientale, creando un’atmosfera calda che

valorizza la collezione.

In questo nuovo negozio tutti i dettagli sono allineati per consolidare l’identità e il lifestyle del marchio, trasmettendo qualità, un valore intrinseco a tutte le collezioni di Massimo Dutti. In questo modo, l’arredamento contribuisce al calore dell’ambiente con l’equilibrata combinazione di grandi tavoli centrali Krion con piccole poltrone stile anni e tappeti.