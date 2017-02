Massimo Ceccherini pesante su Raz Degan e Moreno: ecco perché e ne sono andato

Non si tira indietro Massimo Ceccherini, che a Chi spiega le motivazioni che l’hanno spinto a lasciare l’Isola dei famosi 2017. Il tutto nasce da una presunta offesa che Raz Degan avrebbe proferito sulla compagna dell’attore toscano; prontamente il rapper Moreno ha riferito la pesante ingiuria e la bufera è stata inevitabile.

“Raz mi ha riportato all’asilo, quando mi rubavano il pallone e si litigava in cortile. Lui era il bambino permaloso, un “Rambo”, anzi un “Rimba”. L’ho lasciato solo contro tutti, spero ci resti. Spero che rimanga da solo nella sua capanna accanto al cesso. Lì sta molto bene. Mi sono sentito offeso perché, e mi faccio serio, Raz, a sua volta, ha offeso la mia compagna e non si è nemmeno scusato, difeso, non ha fatto nulla. Bastava che andasse da Moreno a dire che era un bugiardo o che lui aveva sbagliato. Bastava un gesto. Invece è rimasto nella capannetta accanto al cesso in silenzio. Il Rambo Rimba” ha dichiarato Ceccherini che, però, ne ha anche per Moreno.

“Moreno per me ha una posizione ben delineata: accanto all’altro cesso sull’Isola. Perché quando l’ho guardato in faccia, ha abbassato lo sguardo. Sparlare degli altri può essere un’arte, ma va fatta bene. Tra Raz e Moreno, peggio mi sento… Non so’ boni nemmeno a far la spia“. Passando invece alle cose belle, arriva la notizia più dolce “Sposerò Elena, la mia badante di vita. Le ho messo in mano tutto me stesso. Testimone di nozze: Raz Degan, ma sarà posizionato vicino al cesso. Lui lì sta benissimo. Mi aspetto le sue scuse e amici come prima. Ora vado, devo scommettere sulla vittoria di Simone Susinna: è quotato a sette, mi gioco tutti i soldi che ho.”