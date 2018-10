Massimo Boldi gaffe su Instagram: l’attore scrive “Carina, riservata e simpatica” a commento di una splendida ragazza binda, giovane e poco svestita. Subito gli utenti in rete hanno fatto presente la stranezza delle sue parole, scrivendo: “Cos’è la recensione di una escort?”. Eh no, la splendida ragazza in questione non era una escort: la ragazza ritratta nella foto postata da Boldi è in realtà Taylor Mega, modella che secondo il gossip nei mesi scorsi avrebbe avuto un flirt segreto con Flavio Briatore!

Uno scivolone imbarazzante quello di Massimo Boldi, e in tanto s’è creato il mistero sul vero motivo per il quale avrebbe pubblicato lo scatto con relativo commento sulla avvenente modella. Il post – dopo l’intervento degli utenti in rete – è stato poi cancellato … “Massimo Boldi recensisce una escort su Instragram“, ha scritto qualcuno sul profilo Instagram dell’attore, che richiama alla sua pagina Facebook ufficiale. In effetti a pensarci bene “Molto carina riservata simpatica“ sembrerebbe una recensione tipica di siti di incontri o simili, lasciati dai clienti dopo gli appuntamenti hot. “Grazie Massimo per la recensione. Hai altri tr**oni nella scuderia?”, ha commentato qualcuno.

Tra le ipotesi per dare una spiegazione a quanto accaduto, anche quella di chi ha ipotizzato che l’account social dell’attore sia stato hackerato da qualcuno che ha scritto quel commento al suo posto. Taylor Mega dal suo canto ha commentato l’immagine con una risata e il comico aveva già espresso il suo giudizio sul profilo della modella prima di re-postarla. Perché il post è poi scomparso?

