Maserati Levante: prezzo, vendite e tutte le news

Maserati Levante sembra rappresentare l’ennesimo successo del gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles: con il suo primo SUV, infatti, Maserati sta cercando di imporsi nel mercato delle auto di lusso, storicamente dominato dai marchi di automobili tedesche.

FCA – Fiat Chrysler Automobiles sembra essere sulla via giusta: stando ai dati del 2016, infatti, la linea industriale per la rinascita del gruppo automobilistico sembra aver dato i suoi effetti (positivi). Se Fiat ha puntato tutto sulla Tipo e Alfa Romeo su Stelvio ma anche sulla linea Giulia, Maserati ha deciso di sfidare i tedeschi proponendo il suo primo SUV dedicato agli amanti delle automobili di lusso. Il Maserati Levante, infatti, rappresenta la prima prova di SUV luxury del Tridente: prova che – stando alle ultime news – sembra più che mai superata.

Dopo il lancio in Italia, infatti, Maserati Levante ha debuttato sia negli Stati Uniti sia in Australia: è proprio in quest’ultimo Paese che il nuovo SUV del Tridente ha ottenuto il maggior numero di prenotazioni. Guardando a qualche dato, Maserati ha segnato una crescita del 50,66% dal 2015, progresso da attribuire essenzialmente al Levante che in tutto il mondo ha già 18mila ordini nonostante il prezzo di listino – che parte da 73.417mila euro – lo renda un SUV non accessibile a tutti.