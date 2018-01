Maserati Levante, l’auto di lusso scelta dal soprano Rajna Kabaivanska

Il soprano Rajna Kabaivanska è parte della commissione che, nel corso delle audizioni in svolgimento ieri e oggi presso il Teatro Auditorium Manzoni, selezionerà i ruoli di Tosca, Cavaradossi e Scarpia per l’Opera Tosca di Giacomo Puccini che si terrà a Nagoya nel settembre prossimo.

Maserati Levante è l’auto che in questi due giorni la grande artista ha scelto per i suoi spostamenti dalla sua residenza modenese al Teatro di Bologna, emblema della musica-sinfonica, nelle cui attività Maserati è partner da ottobre 2016. Il legame tra la Casa del Tridente, per la quale lo sviluppo del suono del motore è un aspetto essenziale, e il mondo della lirica, incarnato da Luciano Pavarotti, è un sodalizio storico che risale al lontano 1963, anno in cui il Maestro acquistò una Maserati Sebring.

Questo sodalizio continua ancora oggi, non solo attraverso la Fondazione Pavarotti, ma anche nell’affiancarsi a partner quali il Teatro Auditorium Manzoni e nel partecipare a progetti volti alla ricerca e formazione di nuovi talenti.