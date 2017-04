Maserati Ghibli Nerissimo: edizione limitata presentata al Salone di New York 2017

Il Salone di New York 2017 continua a sfornare importanti novità. E’ il caso della nuovissima Maserati Ghibli Nerissimo, edizione limitata in 450 esemplari prodotta esclusivamente per il mercato del Nord America. La nuova nata del Tridente è una vettura elegante e dal look ricercato, sottolineato dal colore nero della carrozzeria che ne ha ispirato il nome.

E’ stata presentata al Salone di New York 2017 – che ricordiamo proseguirà sino al prossimo 23 aprile – la nuovissima Maserati Ghibli Nerissimo, vettura in edizione limitata pensata per il mercato di Stati Uniti e Canada. L’allestimento “Nerissimo” sarà disponibile nelle Maserati Ghibli in versione da 350 cavalli e 410 cavalli – entrambi a trazione posteriore – ma anche in versione da 410 cavalli con trazione integrale. Maserati Ghibli Nerissimo presenterà ovviamente dotazioni esclusive che la renderanno una delle vetture più eleganti e luxury di sempre; tra queste ricordiamo i cerchi Urano da 20 pollici con finitura nero lucido. Nero lucido – da cui il nome “Nerissimo” – anche le maniglie delle porte, la cornice delle vetrature laterali e i dettagli della calandra, nonché gli interni in pelle estesa con cuciture a contrasto rosse. A completare l’allestimento anche sedili e volante sportivi, palette del cambio solidali al piantone dello sterzo, pedaliera sportiva in acciaio, finiture interne Dark Mirror e pinze freno di colore rosso.

Il pubblico del Salone di New York 2017 avrà quindi modo di ammirare – in attesa dell’arrivo su strada – la Maserati Ghibli SQ4 Nerissimo nella versione con potenza da 410 cavalli, esaltata dal sistema di trazione integrale intelligente Q4 Maserati che assicura eccellente manovrabilità e ottimale aderenza; in questa versione la vettura passa da 0 a 100 chilometri orari in 4,8 secondi e può toccare una velocità di punta di 284 chilometri all’ora. La gamma Ghibli monta sia il motore benzina V6 Twin Turbo da 3,0 litri di produzione Ferrari con potenze da 350 a 410 cavalli, sia l’unità diesel V6 Turbo da 3,0 litri con potenze da 250 a 275 cavalli.

Photo: 2017 Copyright Maserati Automotive