Maserati Ghibli GranLusso: grande debutto dopo il restyling al Salone di Chengdu

Dopo quattro anni di successi senza precedenti in tutti i mercati internazionali, Maserati Ghibli GranLusso torna con un importante restyling in termini di design e contenuti tecnologici. La berlina sportiva italiana ha quindi presentato il suo nuovo “look” al Salone di Chengdu, in Cina.

Ma cosa aspettarsi dalla nuova Maserati Ghibli GranLusso? La vettura – come è possibile vedere dalle immagini che troverete qui sotto – si caratterizza per un nuovo paraurti anteriore con inserti cromati dedicati e una nuova calandra con listelli cromati, in linea con le ultime tendenze stilistiche del brand italiano. Il profilo della vettura è invece caratterizzato dalla scritta “GranLusso” alla base dei parafanghi anteriori e dalle minigonne in tinta carrozzeria. Ridisegnato anche il paraurti posteriore che ora si presenta più elegante e più armonioso rispetto a quello della versione precedente. Il restyling degli esterni include anche un miglioramento dell’efficienza aerodinamica della vettura.

Le novità della Maserati Ghibli GranLusso non si fermano però agli aspetti di design: notevoli miglioramenti sono stati infatti apportati anche al comparto tecnologico. La berlina sportiva presenta quindi i proiettori Full LED adattivi con abbaglianti a matrice anti-riverbero che migliorano l’illuminazione e altresì donano carattere alla vettura. Non mancano infine anche nuove funzioni dei sistemi di assistenza alla guida.

