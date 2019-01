Martina Stella provocante come non mai su Instagram , dove si è mostrata ai fan in abiti succinti sul divano. Il raglo a sorpresa sui social, nel giorno dell’Epifania: “E anche da noi è arrivata la Befana 🧹🍭🍬🍬🍫🍡”, questa la didascalia allo scatto apparso nelle scorse che la ritrae lasciva sul divano: canotta rosa che le scopre un seno, micro shorts e calzette , con uno stacco di coscia in vista da cardiopalma.

Boom di like per lei, 34enne e madre di una bambina, che ha scatenato con questa foto i commenti compiaciuti dei suoi followers. L’attrice de “L’ultimo bacio” di Muccino, “La freccia nera” serie tv con Riccardo Scamarcio, “Natale a 5 stelle”, ha stupito tutti posando per questa foto ad alto tasso erotico. Sdraiata sul divano con il prosperoso décolleté che fuoriesce dalla scollatura e una calza per terra, è quella della Befana. Martina in versione ‘Befana hot’ ha raccolto 20mila like, da parte di chi oltre ad averle fatto gli auguri di Buon Anno ha colto l’occasione per evidenziare quanto bella sia l’attrice.