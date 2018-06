Marriott servizio di condivisione case di lusso: a Londra vacanze di alta qualità

Marriott tuttavia non è la prima azienda dell’ospitalità a puntare sull’innovazione. C’è ad esempio AccorHotels, un’altra tra le maggiori catene alberghiere al mondo, che punta sulla strategia delle acquisizioni, e non solo nel settore alberghiero. Negli ultimi anni ha infatti acquisito per 148 milioni di euro Onefinestay, sito inglese di appartamenti di lusso in affitto per brevi periodi, ma anche il 30% delle quote societarie dell’argentina Oasis Collection, il francese Squarebreak e l’americana Travel Keys. Tutte, queste, imprese innovative specializzate nell’affitto temporaneo di case di alto livello.