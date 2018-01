Marni Market Parigi: l’immaginifico mondo Marni approda in Rue Saint Honoré

Il viaggio del Marni Market fa tappa a Parigi, portando l’immaginifico mondo Marni in Rue Saint Honoré 231. Per un periodo di cinque mesi lo spazio si trasformerà continuamente, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le varie sfaccettature dell’universo Marni, acquistare una selezione di prodotti speciali esclusivi, immergendosi in un ambiente animato da colori accesi e stampe scenografiche in tre diverse momenti.

Gennaio 2018: MARNI VISITORS MARKET – Protagonisti i Marni Visitors, divertenti marionette in legno dipinto e resine colorate, personaggi a metà strada tra giocattolo e scultura che sembrano arrivare da un altro pianeta. Seguendo il percorso già intrapreso con la charity natalizia annuale, il ricavato delle vendite dei Marni Visitors sarà devoluto a favore dell’associazione Piccolo Principe (www.piccoloprincipe.va.it), che con la sua comunità Orso Baloo accoglie bambini in difficoltà da 0 a 5 anni sul territorio della provincia di Milano.

1 febbraio – 12 aprile: MARNI PLAYFUL MARKET – La parola d’ordine è gioco. il Marni Playful Market è un invito a dimenticare regole e le strutture predefinite interagendo con lo spazio circostante e gli elementi che contiene: giocattoli da esporre o con cui intrattenersi, oggetti impossibili e sculture d’arredo che abbandonano il concetto di funzione e abbracciano il loro aspetto più ludico che deriva dalla libera interpretazione.

13 aprile – 18 maggio: MARNI HOUSE MARKET – Gli oggetti e gli arredi in legno, metallo e PVC colorato fatti a mano in Colombia e resi famosi dalle varie edizioni del Salone del Mobile di Milano popolano lo spazio celebrando il mese del design, creando un ambiente unico in cui artigianalità e creatività trovano la loro massima espressione.