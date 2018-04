Marni Market arriva a Milano e Roma: i pop up store alla Rinascente

Dopo un lungo viaggio in giro per il mondo il Marni Market arriva finalmente in Italia, portando il suo immaginario magico e i suoi prodotti esclusivi alla Rinascente di Milano e Roma. Come colorate oasi di stampe e tinte brillanti, i pop up store Marni Market invitano i visitatori a scoprire il mondo del lifestyle di Marni che trae la sua ispirazione dalla natura e da culture diverse, immergendosi in un ambiente vivace in cui acquistare una serie di prodotti esclusivi in edizione limitata dedicati al tempo libero e al design.

Il set up, che si rifà ai mercati tradizionali che animano le città di tutto il mondo, si delinea come un piccolo villaggio di casette display in metallo e PVC, sulle quali prendono posto i tanti prodotti speciali del Marni Market: animali in metallo e fili di PVC colorato, cestini da pic-nic e casette porta oggetti realizzati a mano da artigiani colombiani; accanto a loro le basket bag intrecciate a mano, in diverse misure, e nuove varianti delle famose Marni shopping bag in tessuto a righe.

Inoltre sarà possibile acquistare i cesti scultura a forma di frutta esotica, presentati in occasione del Salone del Mobile del 2015, che Marni reinterpreta in esclusiva per Rinascente, con nuove forme e combinazioni di colori. Giochi, accessori e complementi di arredo raccontano un universo che va oltre la moda e che definisce un vero e proprio modo di essere dallo spirito gioioso, caratterizzato come sempre da un mix di ironia e creatività. A Milano, il Marni Market sarà al sesto piano della Rinascente in Piazza del Duomo, dal 10 al 30 aprile: a Roma, invece, al Design Supermarket al piano -1 della Rinascente di Via del Tritone 62, dal 12 aprile al 2 maggio.