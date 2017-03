Marion Cottillard finta cafonata alle labbra per una (vera) icona di stile

Marion Cottilard ci ha abituati al suo fascino francese, stralunato e iconico che supera il concetto di bellezza patinato in favore di una femminilità tutta da scoprire, mai banale. Non è la classica bellona, non afferisce ad alcuno stereotipo estetico e ha sempre dimostrato il coraggio di difendere la sua estetica.

Ha spiazzato tutti la serie di selfie che ha regalato al mondo in cui compare con delle labbra a canotto che stravolgono la sua bellezze sofisticata a favore di una più dozzinale e stereotipata immagine. I fan si erano già agitata, tuonando contro la Cottilard per la virata estetica che la stravolge, ma la realtà è ben altra…

Si tratta di un vero e proprio bluff. Tutto frutto di un make up, imposto per esigenze di copione dal compagno Guillaume Canet, che l’ha diretta nel film Rock’n’Roll. La bella Marillon non tradisce il suo stile e finge di aver ceduto alla cafonata delle labbra a canotto…ma è solo per esigenza di copione.