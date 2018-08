Maria Elena Boschi vacanze in famiglia. La deputata del Partito Democratico, ex ministro del governo Renzi e Gentiloni, bellissima e single, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le foto degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Roma per riprendere i lavori parlamentari. La bella Maria Elena ha scelto di trascorrere questo periodo di relax insieme al suo altrettanto affascinante fratello Pier Francesco. Prima la sua Toscana, pi il mare delle Isole Eolie, queste le meravigliose location cornice delle sue vacanze. Dopo averla vista nei giorni scorsi in visita ai migranti sulla Nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania, l’ex ministro è partita alla volta delle Eolie.

In perfetta forma fisica, curve generose e bellezza acqua e sapone, Maria Elena Boschi appare in foto abbronzata con indosso un bikini a stampa floreale; cambia mise, poi, e si mostra in foto con short, camicia con occhiali da sole insieme al fratello, spesso suo accompagnatore anche nelle occasioni ufficiali come cene ed eventi.

“Qualche giorno di riposo in famiglia. Buone letture, lo splendido mare della Toscana e tante coccole con la mia nipotina Bianca Maria. #estate #summer #agosto #mare #family#zia #sole #vacanze #2018 #spiaggia#riposo #reading #toscana #maremma#instameb”, scrive la bella deputata PD, e poi ancora: “Lo spettacolo unico delle isole Eolie, Salina, Panarea. Impossibile non restare incantati dalla bellezza del nostro Paese dall’Alto Adige fino alla Sicilia! Qualche giorno con il mio fratellino (si fa per dire) in uno dei mari più belli al mondo. @pier_francesco_boschi #sicilia #eolie #salina #panarea #fratello#vacanze #mare #estate”.