Maria Elena Boschi in vacanza eco-chic con la famiglia: il bikini è azzeccato

Maria Elena Boschi: il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha pizzicato l’ex Ministro delle Riforme dell’esecutivo Renzi in vacanza con la famiglia. L’attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del Governo Gentiloni ha trascorso in famiglia un resort eco-chic vicino a Merano.

Per Maria Elena Boschi una vacanza tutta in famiglia: il Ministro si è ritrovata, durante la settimana di Ferragosto, in compagnia dei suoi familiari. La Boschi si è divertita insieme ai fratelli Pier Francesco ed Emmanuel con la moglie e la figlia Bianca Maria, la nipotina prediletta di Maria Elena Boschi, che ha trascorso gran parte della vacanza a coccolarla.

Maria Elena Boschi, oltre a passare il tempo in compagnia della sua nipotina, ha avuto modo di mettere in mostra il suo fisico tonico. Il bikini formato due pezzi, colore rosa, ha messo in risalto i lineamenti dell’attuale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.