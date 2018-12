Maria De Filippi in vacanza sulla neve senza il marito Maurizio Costanzo

Sembra proprio che il tempo scorra al contrario per Maria De Filippi, volto amatissimo di Canale 5. La conduttrice di Uomini e donne, forse anche per ricaricare le pile prima dell’edizione serale del programma delle coppie, si è concessa una vacanza in montagna. Negli scatti pubblicati in esclusiva sul settimanale “Chi” Maria De Filippi è apparsa atletica, agile, decisamente in forma. Le foto mostrano la conduttrice di Amici e C’è posta per te sciare con disinvoltura a Courmayeur in compagnia di amici e di un uomo misterioso. Il gossip si è scatenato in merito, ma davvero Maurizio Costanzo, che forse non è amante della neve, per questo è assente dagli scatti di “Chi”, non ha nulla da temere. Si trattava semplicemente del fratello di Maria De Filippi, a cui lei è molto legata.

Prima, però, di recarsi in montagna, Maria De Filippi ha passato il Natale in famiglia, assieme al marito Maurizio Costanzo. Difficile deve essere stato per i paparazzi riconoscerla tanto era veloce sulle piste di Courmayeur , fortunatamente però in uno scatto Maria De Filippi è stata immortalata a viso scoperto. La conduttrice Mediaset pare si sia voluta godere questa piccola pausa prima di tornare a tempo pieno a lavoro. Il 2019, infatti, sarà un anno pieno di impegni e novità. Maria De Filippi ha in serbo per il suo pubblico tanti progetti, tra cui appunto la versione serale di Uomini e donne a partire da Febbraio e l’imminente stagione di C’è posta per te, senza contare il nuovo format Giortì, su cui non è trapelato ancora nulla. Stupiti che Maria De Filippi ami tanto lo sport? Assolutamente no. Non è la prima volta che Maria De Filippi viene fotografata dai paparazzi mentre è intenta a praticare attività fisica. La scorsa estate la moglie di Maurizio Costanzo si è concessa un po’ di meritato relax alternando sport, bagni in piscina e lunghe passeggiate a cavallo, tra i suoi sport preferiti.