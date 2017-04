Maria De Filippi spunta una foto da giovanissima: bruna, bella e sbarazzina

Maria De Filippi non smette di mietere successi; assurta alla popolarità in età adulta in molti, però, si sono spesso chiesti come fosse la donna da giovanissima, prima di conoscere suo marito e pigmalione Maurizio Costanzo. Siamo abituata a vederla con look rigorosi, tailleur spesso di taglio maschile, biondissima con un taglio corto.

Sul profilo Instagram della donna, poco attiva sui social e molto gelosa della sua privacy, ha fatto capolino una foto vintage che ritrae la regina della tv da giovanissima, probabilmente adolescente. Sembra davvero un’altra persona ma se si osserva con attenzione si coglie perfettamente la somiglianza con l’attuale star del piccolo schermo.

Maria indossa una camicetta a quadretti e sfoggia una capigliatura bruna che non avevamo mai visto. Lunga frangia e taglio decisamente anni Settanta. Il naso e gli occhi sono identici agli attuali lineamenti, mentre la bocca pare leggermente più polposa. La sua avvenenza è indiscutibile: a dimostrazione che bellezza e intelligenza spesso vanno a braccetto.