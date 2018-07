Maria De Filippi rifatta? Queste foto di Queen Mary vi lasceranno stupefatti: vedere per credere!

È lei la regina della televisione italiana. Per quanto concerne il genere femminile, negli ultimi vent’anni, non ha eguali. Domina i sabato sera targati Mediaset con Amici, C’è posta per te, Tu si Que Vales. E poi tutti i pomeriggi con Uomini e Donne. Senza dimenticare le ospitate, il rapporto con il figlio e il matrimonio con Maurizio Costanzo. Insomma, siamo abituati a vedere Maria De Filippi ormai tutti i giorni. E forse, in questi anni, non ci siamo mai resi conto quanto sia cambiata dagli albori a oggi Queen Mary. E nelle ultime ore, dopo alcune foto che ritraggono la regina della televisione italiana al mare senza trucco, è emerso un particolare: Maria De Filippi è rifatta? Vedere per credere, si tratta di un cambiamento che rischia davvero di sorprendervi e lasciarvi senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Maria De Filippi ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1992 e da allora la sua carriera è stata un’ascesa continua: oggi infatti si è guadagnata il titolo di signora della televisione italiana. Ma da allora il suo cambiamento, a livello estetico, è stato notevole, se un tempo indossava solo tailleur dal tagli classici, oggi ci siamo abituati ad una Maria sempre in linea con le ultime tendenze della moda, avvolta da mise che contengono un corpo super sexy. Ma è tutto merito di “madre natura”? Pare proprio di sì! La nostra Queen Mary, deve il suo fisico al tennis e anche il viso non ha subito ritocchi, tutto merito di un rinnovato make-up, che le dona raffinatezza in ogni situazione. (Continua a leggere dopo le foto)

“Nella mia vita c’è poco di pesante, sono fortunata”, ha detto Maria De Filippi ricordando qualche settimana fa la mamma. E proprio parlando della madre si è commossa in diretta: “Lei è stata una persona molto importante nella mia vita, non c’è giorno in cui non pensi a lei”. Poi, rivolgendosi a Geppi Cucciari con un groppo in gola, aggiunge: “Però sei stronza eh”. Ma Maria De Filippi non è solo regina della televisione: è anche una super-mamma. Gabriele Costanzo, su Instagram, ha voluto ringraziare la madre adottiva, Maria De Filippi. “Siamo uno la forza dell’altro”, ha scritto Gabriele pubblicando su Instagram la fotografia insieme alla madre. Maria De Filippi e il figlio sono abbracciati, sorridenti, felici. Un bel momento che il ragazzo ha voluto condividere con i suoi follower e con la madre, campionessa di ascolti TV con programmi come Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo le foto)

Maria De Filippi, quanti anni ha la conduttrice di Uomini e Donne e Amici? La signora Costanza è nata il 5 dicembre 1961 a Milano: la De Filippi ha festeggiato il traguardo dei 56 anni. Tra dieci mesi, invece, compirà 57 anni. Il suo segno zodiacale? Maria De Filippi è del Sagittario. La De Filippi, nata a Milano, è alta 168 centimetri. Il suo peso corporeo, invece, è paria 57 chilogrammi. Secondo i dati IMC è in perfetta forma.