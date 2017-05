Maria De Filippi intervistata ad Amici: “Ho tante, tantissime paure, il mio matrimonio senza tradizioni”

Maria De Filippi, durante la puntata andata in onda ieri sera di Amici, ha accettato di farsi intervistare da Simona Ventura con il supporto, speciale, di Maradona. Si parte dall’amore della sua vita: “Tanti anni di matrimonio, una valanga di anni di matrimonio dopo una convivenza di 5 anni. Non abbiamo rispettato le tradizioni perché siamo usciti dalla stessa casa e siamo tornati nella stessa casa, però ha portato bene.”

“Io non ho un buon rapporto con il tempo, non nasce dalla paura di invecchiare, con quella ci ho fatto i conti, nasce piuttosto dalla paura che le cose cambino. L’idea che passi il tempo e mi porti via i miei punti di riferimento mi fa paura, io vorrei fermarlo il tempo per fare in modo che le persone che amo stiano sempre accanto a me.” Queste le sue considerazione in relazione al concetto di tempo.

“Il futuro a me fa tanta paura, io non sono una che non ha paura, io ho tanta paura perciò guardo l presente e vivo giorno per giorno” Non si nasconde e svela di essere una donna che ha moltissime paure, oltre a quella di volare racconta anche la sua “ossessione” per le caramelle durante le registrazioni:“La caramella nasce dalla prima volta che sono andata in tv, era registrata e ad un certo punto mi è mancata completamente la salivazione per l’emozione e lì ho capito che fosse un buono stratagemma.”