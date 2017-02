Maria De Filippi: età, figli, abiti Sanremo, guadagni, ossessioni e tutto il privato della regina

Dopo il debutto in questo Sanremo 2017 a fianco di Carlo Conti tutta l’attenzione è puntata su Maria De Filippi: la regina di Mediaset prestata alla Rai. In tanti cercano curiosità su questa donna capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca: vediamo dunque qualcosa di privato sulla Re Mida a fianco di Costanzo da più di 20 anni. Maria nasce a Milano nel 1961 ma vive nei pressi di Pavia dall’età di 10 anni, quando la sua famiglia si trasferisce per lavoro nell’Oltrepò. Dopo il diploma di maturità classica si laurea in Giurisprudenza, specializzandosi in Scienza delle Finanze; il suo piano era quello di tentare la carriera in Magistratura, ma in seguito alla bocciatura al concorso, arriva la vera e inaspettata svolta. Per motivi lavorativi incontra Maurizio Costanzo, del quale diventa prima assistente e successivamente compagna e moglie.

La coppia ha adottato un figlio nel 2004, che oggi lavora presso le redazioni della De Filippi, che ai tempi aveva 14 anni. Ed è proprio questo ragazzo – Gabriele – il punto debole di Maria la Sanguinaria degli ascolti. Di lui ha recentemente dichiarato “E’ un ragazzo per bene, pulito, sarà un marito fedele e un bravo padre. Sono molto orgogliosa di lui anche se non sono una che fa facilmente i complimenti.” Con la sua società di produzione televisiva, la Fascino, presso la quale lavora anche il fratello, Maria ha inanellato una serie di format di successo che l’hanno condotta macinare oro. ItaliaOggi ha scritto che nel 2015 la casa di produzione Fascino ha incassato 52,3 milioni di euro e il 2016 pare essere andato ancora meglio.

Veniamo al privato: recentemente Maria ha dichiarato di aver avuto un periodo – da giovane – in cui beveva eccessivamente, cosa che la aiutava a vincere la timidezza. Con il tempo è riuscita a trovare vie più sane per scongelarsi. Un evento dalla portata traumatica per la presentatrice è stato l’agguato di mafia ai danni del marito – Maurizio Costanzo – al quale sono entrambi miracolosamente scampati per una fortuita casualità. Per molti anni la donna ha combattuto con un forte disturbo post traumatico da stress a causa dell’attentato. Cosa la terrorizza? Durante un’ospitata da Fazio ha rivelato di essere ipocondriaca e di telefonare ossessivamente ai medici specialisti ai quali si affida. Adora i cani e ha uno stile nel vestire assolutamente personale, nel look ha saputo declinare il suo spirito concreto e votato alla semplificazione con l’eleganza. A proposito di questo argomento, per il debutto sanremese, si è affidata alle creazioni Givenchy by Riccardo Tisci, e a giudicare dalla figura fatta ieri sera è stata un’ottima scelta.