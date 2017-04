Maria de Filippi: dalla verità sul suo diventare nonna al matrimonio in chiesa (mancato) con Costanzo

Maria De Filippi ancora sotto i riflettori, stavolta si mette in gioco raccontando molto circa la sua vita privata. Durante la registrazione di Amici, che vedremo sabato prossimo, la conduttrice più famosa d’Italia si concede in un’intervista a Simona Ventura, ospite nelle vesti di giudice ma anche per anticipare la nuova stagione di Selfie, prodotto proprio dalla Fascino, di Maria.

SuperSimo si è subito focalizzata sui rumors che vorrebbero il figlio di Maria, l’amatissimo Gabriele, in dolce attesa. La donna ha puntualizzato che le voci non sono vere, il giovane non sta per diventare padre ma Maria ammette di avere voglia, un domani quando i tempi saranno maturi, di vestire i panni di nonna. Insomma: non ora ma presto.

Un momento di grande intimità è proprio quando la Ventura indaga i retroscena del matrimonio con Maurizio Costanzo. La coppia si è sposata presso il comune di Roma dall’allora sindaco Walter Veltroni, la chiesa non è stata un’opzione percorribile per via del fatto che il giornalista si fosse già sposato altre tre volte. Maria non nega che avrebbe di gran lunga preferito coronare questa unione in chiesa ma, a causa delle circostanze non è stato possibile.