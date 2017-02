Maria De Filippi bilancio su Sanremo 2017: mi ha aiutata a superare un brutto complesso

Maria De Filippi dopo la fatica sanremese racconta come è andata per lei questa esperienza ma, soprattutto, svela quanto sia stata utile per superare un complesso che la funesta da tanto tempo; per la precisione da sempre. Risulta quasi incredibile credere alle paure che la regina della tv ha confessato di avere.

“Carlo è stato bravissimo, con il suo gruppo, a mettermi a mio agio, ad accompagnarmi nel cammino. Il rimpianto? Con il senno di poi, se avessi avuto meno paura, mi sarei goduta di più anche la prima sera. A dichiarare l’imbarazzo davanti alle telecamere, a uscire dal complesso di essere sempre adeguata: se incampi, amen. Spero di essere arrivata anche a chi mi conosceva meno e magari mi vedeva chiusa nella mia roccaforte. Per la gente sono sempre stata solo ‘Maria’ e anche qui sono rimasta me stessa.”

Che la De Filippi si senta inadeguata ha quasi del fantascientifico, invece è proprio così. In realtà non è la prima volta che la moglie di Costanzo svela alcune sue fragilità e racconta di essere tutto fuorchè perfetta. Questi moti di onestà non possono che farla amare di più dalla gente.