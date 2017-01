Maria De Filippi a Sanremo: Carlo Conti ironizza sul cachet

Maria De Filippi sarà ufficialmente la spalla di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2017. Alla conferenza stampa presso il Teatro del Casinò la celebre conduttrice ha precisato: “Conti è e resta il direttore. Dichiaro innanzi tutto la mia grande stima per Carlo, altrimenti non sarei qui. La mia è una partecipazione vera e propria, con tutta me stessa, con la mia stima e l’empatia che ho verso di lui. Carlo è e rimane il direttore artistico: non ho preso parte ad alcuna decisione, non ho sentito le canzoni, non ho partecipato al contenuto del festival perché penso che Sanremo sia della Rai e di Carlo. Ma non avrei mai accettato se non avessi assoluta stima di Carlo e del lavoro che fa.”

L’hanno ridefinito il “patto di Follonica”; La De Filippi è solita passare le vacanze sull’Argentario ed è proprio lì che è stata raggiunta da una telefonata di Conti durante l’estate appena passata. “Alla fine dello scorso festival, ho pensato: ‘e ora che mi invento’? Per il mio terzo anno alla guida del Festival ci voleva un’idea diversa. Ci voleva il top. E pensando al top ho pensato a Maria” ha esordito Conti che ha proseguito: “A giugno-luglio l’ho chiamata, poi ad agosto abbiamo cercato di concretizzare. Sono molto onorato che abbia detto sì a questa idea, a questa co-conduzione con me. Lei era all’Argentaio, io un po’ più su, ci siamo incontrati a metà strada e abbiamo stretto il patto di Follonica“.

Infine Conti affronta, ma con evidente ironia, la questione che interessa tutti, ovvero il cachet destinato a Maria De Filippi per questa missione sanremese: “Maria partecipa a puro titolo gratuito. Ci tengo a sottolineare che Maria De Filippi partecipa al Festival di Sanremo a puro titolo gratuito. Con quello che c’è costato non abbiamo più una lira per pagare gli altri“.