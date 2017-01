Maria De Filippi a Sanremo 2017 con l’amico Riccardo Tisci

A termine della conferenza stampa di presentazione della 67esima edizione del Festival di Sanremo, ecco arrivare la domanda che tutte le fashioniste stavano aspettando.

Chi vestirà Maria De Filippi sul Palco dell’Ariston?

E’ la stessa presentatrice, sicuramente la novità più attesa di Sanremo 2017, a rispondere: sarà Riccardo Tisci a realizzare gli outfit di Maria De Filippi per la kermesse canora.

“Firma Givenchy da dodici anni, è un’eccellenza uscita dall’Italia per poter riuscire a fare quello che voleva fare ed è un peccato. E’ un uomo intelligente, viene da una famiglia umile, pugliese, è vissuto a Como ed è andato all’estero a 17 anni. Si è mantenuto grazie alle borse di studio ed è diventato quello che è diventato”, ha detto la Maria nazionale.

L’amicizia tra Maria e Riccardo è di lunga data, tanto che anche nel 2009 quando la regina della tv italiana ha affiancato Bonolis a Sanremo ha vestito Givenchy.

Il talento del designer pugliese è ben noto in tutto il mondo: veste spesso star internazionali del calibro di Madonna, Beyoncé e Kim Kardashian, sue intime amiche. Per chi non lo sapesse, è suo l’abito da sposa scelto dalla Kardashian per il suo matrimonio fiorentino con Kanye West.

Tante e dive che scelgono gli abiti Givenchy per apparire meravigliose sul red carpet, tra le quali spiccano i nomi di Cate Blanchett, Julianne Moore e Meryl Streep, come agli ultimi Golden Globe.

Il designer italiano, che dal 2005 è a capo della direzione artistica di Givenchy, nel 2016 è stato nominato tra le 100 persone più influenti del mondo secondo Time Magazine.

È lui che è considerato un vero e proprio influencer, e non solo per la sua creatività, forza, e visione avant-garde. Ma anche per l’essere ribelle, per lo spingere sempre le barriere del gusto e per la sua voglia di sfidare le convezioni.

Nato a Taranto, cresce con la madre e le sue nove sorelle a Como, ma le sue scelte di vita lo portano a Londra, dove studia alla Central Saint Martins School of Design, la scuola di moda tra le più esclusive e autorevoli, grazie a una borsa di studio. Lavora per Puma, Coccapani e il gruppo Ruffo, prima di essere chiamato da Givenchy nel 2005 in veste di Direttore Creativo di tutte le linee femminili e maschili.