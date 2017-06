Mare più bello 2017: ecco le località marittime e lacustri da non farsi scappare

E’ stato assegnato anche quest’anno il premio per il mare più bello del 2017. Come tradizione, infatti, Legambiente e il Touring Club Italiano hanno redatto la Guida Blu, ovvero una selezione di località marittime e lacustri più belle dello Stivale.

“In questi anni abbiamo assistito ad una evoluzione del turismo che è passato da un turismo di massa ad un turismo di qualità, attento all’ambiente e alla sostenibilità. Sono per altro aumentate le persone che scelgono luoghi e mete ecofriendly e un turismo green” ha dichiarato Rossella Muroni, Presidente di Legambiente. Ma qual è il mare più bello del 2017? Protagonista indiscussa della Guida Blu è sicuramente la Sardegna…

Prima di entrare nel dettaglio, però, ricordiamo che la Guida Blu – redatta da Legambiente e Touring Club Italiano – presenta quest’anno un’importante novità. I due enti, infatti, hanno deciso di non premiare solamente i comuni bensì anche i comprensori turistici. Come anticipato, comunque, è il litorale di Chia nell’area del comune di Domus de Maria (Cagliari) ad aggiudicarsi il primo posto: medaglia d’argento invece per la Maremma Toscana. Il bronzo torna invece alla Sardegna ed, in particolare, a Baronia di Posada e Parco di Tepilora. Tra le località lacustri. invece, ad essere incoronato è Molveno, in provincia di Trento.