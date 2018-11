Marco Mengoni è fidanzato? Il gossip impazza in queste ore per via di una serie di scatti fotografici che l’hanno immortalato in compagnia di un misterioso ragazzo. I due hanno fatto un giro di shopping insieme e poi sono andati a cena. Non solo un nuovo disco per il cantante, quindi, ma forse anche una love story in corso. Questa l’indiscrezione riportata dal portale Tabloit, che è riuscito ad immortalare, in più occasioni, il giovane cantante in compagnia dello stesso uomo.

Sulla presunta omosessualità di Mengoni si vocifera già da un po’. L’artista non ha mai commentato i rumors e quindi, poiché non v’è stato un coming out da parte sua, il bel moretto paparazzato al suo fianco potrebbe anche essere un parente o un amico. Chi lo sa …! La rivista di gossip che ha diffuso le foto allude ad altro e parla chiaramente di “atmosfera romantica” tra i due. In questi giorni Marco Mengoni sta promuovendo il nuovo album Atlantico. Ma il vero scoop del momento che lo riguarda sono le foto di Tabloid. Chi è il misterioso uomo al suo fianco? Si apprende inoltre che qualche giorno dopo gli scatti, lo stesso settimanale avrebbe di nuovo visto il cantante con lo stesso accompagnatore, mentre insieme si intrattenevano a fare la spesa in un supermercato pressoché deserto, il cantante 29enne abilmente camuffato con il cappuccio della felpa, forse proprio per non attirare l’attenzione dei paparazzi.

Stratagemma inutile, visto che il suo viso nelle foto è ben riconoscibile. “Abbiamo paparazzato il cantante in compagnia di un misterioso ragazzo, durante una cena in un ristorante argentino. Un’atmosfera che possiamo definire “romantica” e che quindi fa nascere il sospetto che il cantante si sia fidanzato”, scrive la rivista. Mengoni non conferma né smentisce, tuttavia parole dichiarate tempo fa alimentano la curiosità: “Mi piace il mistero, l’ambiguità … Prendo esempio da artisti che su questo hanno costruito le loro carriere, da David Bowie a Renato Zero”. I suoi gusti sessuali, quindi, sono al momento ancora … top secret!