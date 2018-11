Da quando la Marchesa D’Aragona ha terminato la sua avventura nella casa del GfVip, infatti, la vediamo ospite nei programmi Mediaset e guest star nei locali notturni. Non si è certo ritirata a vita privata, Daniela Del Secco, e anzi cavalca l’onda della notorietà con molta soddisfazione. L’altera concorrente del GF Vip ha fatto discutere nella Casa e anche fuori per via della delicata questione legata al titolo nobiliare che per tanti sarebbe fasullo. Di lei si fa un gran parlare da mesi e il settimanale Oggi ha indagato a fondo sulle sue entrate, rivelando che per la sua presenza in un locale la Marchesa guadagnerebbe 5mila euro l’ora. La nobildonna prima di partecipare al reality era assidua ospite dei salotti di Barbara D’Urso, ma certamente il suo volto è diventato famoso e conosciuto al pubblico dopo l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La Marchesa ha dunque inevitabilmente beneficiato della vetrina offerta da questa trasmissione per tornare a far parlare di sé.

E che il suo sia un elevato rango sociale o no, certo è che Daniela Del Secco sa destreggiarsi molto bene di fronte alle telecamere e con il suo savoir fare condito di autoironia e autostima ha saputo conquistare il pubblico. Ed oggi la Marchesa, pur non avendo qualità artistiche né un ruolo definito in tv, si ritrova ad essere una delle donne più richieste in tv. Inoltre anche la sua collezione di cosmetici e profumi è sempre più gettonata e sta registrando una importante impennata nelle vendite … è il suo momento, insomma.