“Marc Chagall. Colore e magia” la splendida mostra a Palazzo Mazzetti ad Asti

Un percorso visivo che indaga aspetti inediti della vita e della poetica di Chagall. Un progetto importante che mette insieme i momenti più salienti dell’esistenza dell’uomo e dell’artista: dai suoi primi lavori degli anni ’20 alla fuga traumatica dall’Europa durante la seconda guerra mondiale fino agli ultimi anni trascorsi dall’artista negli Stati Uniti.

Dipinti, disegni, acquerelli e incisioni che mostrano la visione che Chagall aveva del mondo. Tra stupore e meraviglia viene ripercorso l’universo fatto di colori accesi e vivaci, paesaggi sfumati, personaggi reali o immaginari. Come in un sogno tutto coesiste: fiaba, magia, poesia, ma anche l’orrore della guerra, la paura. Il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Mario Sacco ha affermato: «La mostra si inserisce in un percorso di più ampio respiro, volto a migliorare e potenziare l’offerta culturale e museale della città: grazie alla recente nascita della Fondazione Asti Musei, progetto fortemente voluto e sostenuto dalle locali istituzioni, obiettivo primario è conservare, tutelare e valorizzare i beni presenti sul nostro territorio di indubbio valore storico-artistico, oggi, forse, troppo poco valorizzato ma con indubbie potenzialità di attrazione per i turisti. (…) Si avvia, quindi, un nuovo ciclo per Asti: un sogno che finalmente si sta realizzando e inizio migliore non poteva che essere con un artista unico quale è Marc Chagall, che ha fatto della magia e del sogno la sintesi delle sue opere!».

Antonella Parigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte ha aggiunto: «Siamo onorati e orgogliosi che Palazzo Mazzetti ospiti un’esposizione di così grande valore, nonché di richiamo per il pubblico.Un importante risultato, reso possibile dalla collaborazione di tutti gli attori del territorio!». Maurizio Rasero sindaco di Asti entusiasta del progetto ha dichiarato: «La Fondazione Asti Musei è nata dall’esigenza di dar vita a una rete museale e dal desiderio di creare attività ed impegni che si pongono alcuni specifici obiettivi: favorire lo sviluppo turistico, la promozione della città e la conoscenza della storia e della cultura locale!».

Dal 27 settembre 2018 al 03 febbraio 2019

Asti, Palazzo Mazzetti

Orari: da martedì a domenica 10-19 (ultimo ingresso ore 18).

Giorno di chiusura lunedì

Info: +39 0141 530403

info@palazzomazzetti.it; www.palazzomazzetti.it