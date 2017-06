Mara Venier compra casa a Santo Domingo e progetta una fuga semi permanente

Mara Venier è una donna piena di vitalità, dopo aver frequentato per anni la splendida Santo Domingo – luogo caro al marito – ora la celebre conduttrice ammette di aver comprato casa nel paradiso tropicale per rilassarsi dallo stress del lavoro. Come riporta il settimanale Visto la “zia” nazionale ha raccontato: “È stata un’idea di mio marito che all’inizio, devo ammettere, mi ha davvero un po’ sconvolto. Mi sono detta: ‘Faccio una prova, ci sto una settimana e poi me ne torno sicuramente a casa’. E invece mi sono innamorata perdutamente del posto tanto da decidere di prenderci casa. La natura è meravigliosa, il mare e il sole sono pazzeschi e soprattutto zero stress. Nicola va a giocare a golf, sua grande passione. Io vado in spiaggia e poi mi occupo della casa e della spesa“.

Questo, però, non significa che Mara intenda ritirarsi dalla tv, la donna ha infatti ammesso di essere in attesa di una telefonata di Maria De Filippi per la conferma della sua presenza nel programma “Tu si que vales”. “Non ho ancora sentito Maria ma spero proprio di sì, è un programma che mi ha dato tanto“. Nel frattempo, però, la Venier si gode sole, spiaggia e pinacolada come dimostrano le foto sul suo profilo Instagram.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, possiede da molti anni una splendida villa a Santo Domingo. La coppia si concede spesso fughe dalla città alla volta del loro angolo di paradiso tropicale: ora Mara si è garantita un nido tutto personale.