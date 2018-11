Manuela Ferrera nuda su un calendario: l’ex meteorina 34enne del Tg4 si spoglia per For Men. Il calendario 2019 è a dir poco bollente. Fotografata da Enrico Ricciardi, senza veli Manuela mostra il suo fisico statuario in tredici scatti bollenti. La sensuale modella ha raccontato in una intervista a Diva e Donna di avere ricevuto i complimenti in persona da Cristiano Ronaldo, che lo scorso inverno l’avrebbe chiamata per complimentarsi con lei dopo aver visto un suo servizio fotografico sul mensile. In queste ore non si fa che parlare di lei per gli scatti sexy che la vedono posare sulle pagine del calendario di For Men presentato in un noto locale milanese, evento in occasione del quale l’ex meteorina ha sfoggiato un abito bianco in pizzo super scollato.

Un fisico statuario quello della bella Manuela. Lei si piace più oggi di qualche anno fa: “Mi alleno tutti i giorni, ho creato una palestra in casa perché fondamentalmente sono pigra … Seguo una dieta proteica. Niente frutta e verdura. Una volta a settimana mi concedo la pizza che è il mio sfizio personale”.

Sono questi i segreti di tanta beltà. “Non cambierei nulla di me, ma penso che il mio punto forte siano le gambe e il sorriso”, ha svelato al settimanale Diva e Donna. “Sei molto bella”. queste le parole che CR7le avrebbe scritto in un messaggio. Galanteria ma “Nessun flirt, sono stata davvero onorata di averlo colpito”, racconta la modella, felicemente single.