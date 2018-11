Manuela Arcuri torna in tv: l’appello a Milly Carlucci e il desiderio di maternità

Manuela Arcuri, uno dei volti più familiari della televisione, è stata ospite di Vieni da me, l’appuntamento pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, l’attrice, che da molto tempo non si vedeva sul piccolo schermo, ha parlato del periodo lieto che sta vivendo: la nascita del figlio Mattia, che le ha sì rallentato i ritmi lavorativi, ma l’ha resa pure la donna più felice del mondo. Già al settimanale Vero, Manuela Arcuri aveva rivelato di essere alle prese con la puntata zero di un nuovo programma televisivo. Si tratta di un talk show dedicato alle donne, che la vedrà nelle vesti di conduttrice. Manuela Arcuri vorrebbe poi partecipare alla nuova edizione di Ballando con Le Stelle, il programma del sabato sera di Milly Carlucci. «Vorrei che la Carlucci mi portasse a Ballando con le Stelle», queste le parole della bella attrice 41enne, che sogna di diventare di nuovo mamma.

Manuela Arcuri, classe 1977, ha conquistato gli italiani con il suo fisico giunonico. Tipica bellezza mediterranea, l’attrice da tempo mancava in tv tant’è che in molti si erano chiesti che fine avesse fatto. Stando alle parole della Arcuri, il suo allontamento è stato spontaneo ed è nato dal desiderio di dedicare attenzioni al marito e al figlio Mattia, che ha da poco compiuto cinque anni. L’attrice anagnina, diplomata all’Accademia d’Arte Drammatica “Pietro Scharoff” di Roma esattamente a 15 anni, ha iniziato a lavorare a 15 anni come modella, per poi proseguire i suoi servizi fotografici senza veli, fra il 1994 e il 1998, scattati da Alberto Magliozzi. Il cinema è arrivato soltanto dopo: col il film I buchi neri di Pappi Corsicato e I laureati di Leonardo Pieraccioni. Nel 1999 la consacrazione professionale nel film Bagnomaria di Giorgio Panariello. Inutile dire che con tali apparizioni Manuela Arcuri ha ottenuto un successo planetario: Maxim le dedicò 4 pagine e la copertina a seno nudo di Max. Idem Playboy Italia, che oltre la copertina del numero di ottobre 2000 fece fare all’epoca pure un inserto di 52 pagine. Tanti i calendari sexy e le fiction in onda su Canale 5, come L’Onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna. Tra le altre esperienze significative il ruolo di valletta a Sanremo: a volerla il conduttore Pippo Baudo. Tornerà presto Manuela Arcuri su Raiuno in prima serata? Chissà che Milly Carlucci non raccolga la candidatura della splendida attrice.