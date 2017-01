Manolo Blahnik mostra a Milano: date, biglietti, prezzi, indirizzo per accedere al sogno

Arriva a Milano Manolo Blahnik “The art of shoes” una mostra che racchiude il meraviglioso operato del grande stilista spagnolo, che intende dedicare l’esposizione alle amiche Franca Sozzani e Anna Piaggi. La mostra sarà allestita a Palazzo Morando dal 26 gennaio al 9 aprile 2017.

“Le donne milanesi mi rendono orgoglioso” ha asserito il 74enne designer di scarpe presentando la sua personale che, dopo la tappa meneghina, sarà allestita all’Hermitage di San Pietroburgo e poi a Praga, a Madrid e in Canada. Sono state selezionate 212 scarpe e 80 disegni realizzati in 46 anni di carriera, dalle calzature ispirate all’arte di Goya o Picasso a quelle realizzate per il film “Marie Antoinette” di Sofia Coppola.

La curatrice della mostra è stata Cristina Carrillo de Albornoz, prodotta e organizzata da Arthemisia Group in collaborazione con lo stesso Manolo Blahník. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, nelle fasce orarie 09:00 – 13:00 / 14:00 – 17:30, ai prezzi: Mostra + Museo Intero a 10€; Mostra + Museo Ridotto a 8€; Mostra + Museo, martedì pomeriggio, a 6€.