Mangia Street Food Festival a Stra: date e programma

Mangia Street Food Festival a Stra (Venezia) il 18-19-20 maggio 2018. Nella splendida cornice di Villa Loredan i migliori food truck d’Italia accoglieranno i visitatori facendo loro assaggiare specialità culinarie di ogni tipo e per tutti i palati. Tre giorni per gustare cibo di qualità, assistere a dj set, ascoltare band live e godere di spettacoli di intrattenimento. L’appuntamento è per il 18, 19 e 20 maggio 2018.

Il programma è così ripartito:

Venerdì

Aperitivo, cena e dopocena dalle 18

Live Band: Los Massadores. Il progetto nato per dare libero sfogo all’idiozia dei membri fondatori e permettere loro di fare cassa suonando a matrimoni, feste e funerali.

Dj Set: dj Christian Effe

Sabato

Pranzo, aperitivo, cena e dopocena dalle 11 in poi

Live Band: Fantaghirock. L’esplosiva e coinvolgente band che suona tutti i successi revival in chiave happy.

Dj Set: Shake The Rockfather

Domenica

Pranzo, aperitivo, cena e dopocena dalle 10 in poi

Aperitivo in Villa Loredan By Volta Club

Mangia Street Food Festival è una manifestazione enogastronomica itinerante, dedicata allo street food e ai migliori food truck d’Italia, che propongono specialità di strada gourmet italiane e dal mondo. Il Festival è nato proprio dalla volontà di portare la qualità, l’intrattenimento e la cultura del cibo su ruote in mezzo alla gente, distogliendo la credenza che questo possa essere un’alternativa low cost e low quality alla ristorazione, dando vita contrariamente a gustosi weekend in cui i sapori e le ricette provenienti da diverse regioni e Paesi diventano protagonisti amati e indiscussi. Mangia Street Food Festival si arricchisce di volta in volta di nuove e suggestive location, proponendo scenari di incantevole bellezza, generando un’alchimia di piacere per i sensi dei partecipanti. Ogni tappa del tour itinerante è inoltre studiata nel dettaglio per offrire al pubblico intrattenimento d’eccezione, con spettacoli di artisti di strada, concerti di selezionate band e live dj set.