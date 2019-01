Il look dei Maneskin fa parlare di sé da quando hanno solcato il palco di X Factor, uscendone vincitori morali dell’edizione 2017. Il gruppo ha decisamente portato freschezza musicale ma anche di stile e in pochissimo tempo, due anni o poco più per intenderci, hanno saputo fondere il personaggio all’artista diventando – udite, udite – guru del fashion. La band è cresciuta moltissimo musicalmente parlando, portandosi dietro anche lo stile che da subito li ha fatti brillare sul palco del Talent Show più seguito in Italia (e non solo). Cappotti animalier, calze a rete, baschi e turbanti, bluse e jeans skinny ultimamente cedono il passo a completi più indie dalle nuance classiche: bianco, beige e bordeaux.

Camaleontici ed estremamente eclettici i Maneskin hanno uno stile tutto loro che, come ha sempre affermato lo stesso Damiano David, sono esclusivamente made in Maneskin. Il gruppo è praticamente diventato un’icona di stile e gli outfit che propongono sembrano pensati da veri e propri stilisti. Nulla di più sbagliato sostiene la band romana, è tutta una questione di immaginazione, reinterpretazione e passione per le stelle della musica Rock degli anni ’70 e al più recente Indie. Il frontman della giovane band non si fa problemi a indossare glitter, brillantini e pellicce che ultimamente alterna sapientemente ad abiti più soft, meno aggressivi.

Li abbiamo conosciti così: giacche audaci, dai colori argentei, in pieno stile Givenchy abbinate a pantaloni a tinta unita, il massimo dell’eleganza mixata a ricercatezza sfoggiata dalla bassista Victoria De Angelis. Damiano invece è da sempre l’artista meno convenzionale in tema di look: il giovane frontman ha sempre proposto un mix tra bohémien e rock, un po’ alla Johnny Depp, se vogliamo.

Il look dei Maneskin, da sempre biglietto da visita della band, può riassumersi in un costante alternarsi di giacche in velluto, pantaloni in pelle, camicie in seta stampata, un po’ di gioielli vistosi, qualche piuma, leggings argentati, dettagli heavy-rock e pelle nuda in vista. Osare con il trucco potrebbe rivelarsi la perfetta ciliegina sulla torta per completare un outfit in pieno stile Maneskin.

Lo stile dei talentuosi artisti romani, diventato un vero e proprio “brand di fatto”, ha subito qualche inclusione, se così vogliamo chiamarla. Viola, bianco candido, rosso ferrari sono solo alcuni dei colori che ultimamente vengono indossati dai giovani artisti in ascesa musicale, in piena contrapposizione con i toni scuri e meno sgargianti di un tempo. Il segreto sta nell’osare ma non troppo: pantalone in pelle nera? Da completare con una giacca rossa. Calza retata e trasparenza sotto? Affiancato ad un body glitterato e una giacca militar chic, ed è subito Victoria De Angelis. E infine, il must have: via libera ai cappelli.

