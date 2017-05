Manchester attentato: il cordoglio delle star dopo la tragedia al concerto di Ariana Grande

Un attentato terribile che ha scosso il mondo: la scorsa notte, al termine del concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena, un kamikaze si è fatto esplodere nel foyer a fine concerto uccidendo 22 persone e ferendone 59. La polizia ha purtroppo confermato che fra morti e feriti ci sono anche dei bambini. Il cordoglio dalle star della musica per questo atto tremendo non si è fatto attendere.

La prima è stata proprio Ariana, che sconvolta dall’accaduto ha twittato: “Spezzata. Dal profondo del mio cuore. Mi dispiace davvero tanto. Non ho parole”. La regina del pop americano Taylor Swift ha scritto: “Tutto il suo amore. I miei pensieri, le mie preghiere e lacrime per coloro che sono stati colpiti dalla tragedia di Manchester stanotte”. Anche Katy Perry ha fatto sentire la sua voce parlando di “cuore spezzato per le famiglie, cuore spezzato per Ari, cuore spezzato per lo stato di questo mondo“. Nicki Minaj, che ha spesso collaborato con Ariana Grande, scrive: “Il mio cuore è ferito per mia sorella Ariana e tutte le famiglie coinvolte d questo tragico evento. Persone innocenti sono state uccise. Sono tanto addolorato“.

L’ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher, originario di Manchester, ha augurato amore e luce alle famiglie che hanno subito una perdita stanotte. Anche i musicisti nostrani hanno manifestato il loro cordoglio sui social: Laura Pausini, Giorgia, Nek, Francesco Facchinetti, Michele Bravi, Fedez, Noemi e tanti altri si sono detti sconvolti per l’accaduto.