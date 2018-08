Malia Obama oggi, guarda quanto è bella la figlia di Barack e Michelle: resterai sopreso

Malia Obama, anni 20, è la figlia di Barack e Michelle. La giovane è letteralmente cresciuta sotto i riflettori. Sin dalla sua prima apparizione alla Casa Bianca con i genitori – all’epoca dell’insediamento dell’ex Presidente era poco più che una bambina – Malia è stata tenuta d’occhio dai tabloid di gossip di tutto il mondo, e l’attenzione su di lei è ulteriormente lievitata quando si è allontanata da mamma e papà per andare al college. Proprio all’Università di Harvard, Malia Obama ha conosciuto lo scorso anno il suo primo vero fidanzato: Rory Farquharson, studente come lei nonché esponente di una famiglia piuttosto abbiente del Regno Unito.

In queste ultime ore, la coppia è stata avvistata a Londra nel corso di una romantica uscita serale. Le foto divulgate da JustJared e prontamente condivise sui social mostrano Malia e Rory camminare mano nella mano, scambiarsi sguardi complici e gesti affettuosi come una qualunque coppia di ventenni. La figlia di Barack Obama non ha mai nascosto la propria relazione, ma cerca di viverla – seppure senza strafare – quanto più possibile alla luce del sole, in modo assolutamente “normale”. Capello fluente e sguardo tenebroso lui, look modaiolo e fisico perfetto lei, Rory e Malia hanno tutte le carte in regola per diventare una delle coppie più amate del gossip internazionale.

Le due first daughters americane hanno difeso la giovane Malia dagli attacchi della stampa che aveva fatto circolare delle foto in cui baciava un ragazzo all’università. In particolare Ivanka Trump ha twittato la seguente frase: “A Malia Obama deve essere consentita la stessa privacy dei suoi compagni coetanei. E’ una giovane adulta e una privata cittadina, e dovrebbe essere off limits”.