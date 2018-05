Make up primavera-estate 2018: i colori must della stagione per un viso glam

Make-up primavera-estate 2018, parola d’ordine lucentezza e leggerezza! Lasciato il torpore invernale alle nostre spalle, con l’arrivo della bella stagione – quest’anno più che mai – moda e make-up vivono all’insegna del tripudio di colori dove il rosa in tutte le sue declinazioni vince su tutti. Nuance pastello per un viso glam, abbellito ma mai appesantito. Con il caldo abbandoniamo il fondotinta per dar spazio ai rossetti lucidi, il mascara (anche colorato, in nuance rosa, appunto!) una terra e/o cipria illuminante dalla finitura olografica, e l’immancabile blush per evidenziare ed impreziosire le gote. Meglio una nuance delicata, da sfumare anche sulle gote, per un risultato a tutto glow. Il tocco finale? L’illuminante per dare dei tocchi di luce sugli zigomi e nell’interno ed esterno degli occhi.

I colori must di questa primavera-estate 2018 sono l’oro, ma anche i colori ambrati della terra, il bronzo, la nuances ‘metalliche’; per le forti personalità, consigliate shade sobrie e delicate volutamente in contrasto con toni squillanti come giallo, verde e blu. Si può rinunciare all’uso dell’eye-liner e passare direttamente al mascara. Mettiamo poi in primo piano le labbra: possiamo scegliere di valorizzarle con un semplice gloss oppure si può optare per un plumper dai toni metallizzati che dà volume, ed esalta l’effetto ‘baciato dal sole’ che rende il make up estivo molto sensuale. Sulla bocca via libera a rossetti creamy nude, dalle nuances che vanno dal beige al rosa, da adattare al proprio incarnato e colore naturale delle labbra.

Ci sono poi i rossetti liquidi, i liquid lipstick di nuova generazione della Primavera-Estate 2018, mat o lucidi, dai colori intensi, pop, nude o pastello, a base di oli e di acqua, altri must della stagione. Si trova in commercio anche quello classico dall’effetto lacca/vernice così come quello per un effetto bagnato, ideato per le serate al mare, per l’happy hour sulla sabbia. Non solo acqua, sono in fatti realizzati con principi attivi emollienti e antiossidanti che nutrono e idratano le labbra. Scegliete quelli con applicatori che più si adattnoa alla forma delle vostre labbra: esistono infatti quelli piatti, quelli sferici, gli obliqui, gli appuntiti, quelli di spugna e quelli in setole.