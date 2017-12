Make Up 2018: L’Oréal Paris presenta Stylista, 8 prodotti rivoluzionari (FOTO)

Make Up 2018, L’Oréal Paris presenta la collezione “Stylista”, la gamma rivoluzionaria che rivoluziona il mondo dello styling! 8 prodotti su misura per 8 diversi stili ideati per creare i look più trendy del momento, in pochi e semplici step. I laboratori L’Oréal Paris hanno sviluppato formule all’avanguardia e texture innovative,

che uniscono tecnica e trattamento, ponendo al centro la salute dei capelli. Giovani e talentuose influencer, regine dell’hairstyling, hanno testato e approvato STYLISTA:

THE BEACH WAVE MIST – @debiflue

Spray texturizzante con infusione di Sale marino perfetto per creare onde baciate dal mare e un effetto naturale.

Applicare dalle lunghezze fino alle punte su capelli asciutti, scompigliare per un beachy look texturizzato. THE BRAID MILK – @KIRSTENZELLERS

Latte all’estratto di Cocco ideale per realizzare una treccia brillante con una tenuta long-lasting senza effetto crespo.

Applicare una piccola quantità di prodotto sui capelli asciutti per donare presa e fissaggio. THE CURL TONIC – @PAOLATURANI

Spray latte leggero per domare il crespo e assicurare una definizione a lunga tenuta, grazie alla formula con estratto di bacca di Goji dona forma, elasticità e morbidezza ai ricci.

Applicare con piccoli spruzzi per uniformare il dosaggio e donare un effetto naturale. THE BUN GEL-SPRAY – @HORIA_INSTA

Gel-spray con estratto di olio di petali di Rosa, che nutre e dona pienezza istantanea per realizzare un #bun perfetto!

Da applicare su capelli asciutti o umidi, ciocca dopo ciocca, per donare volume. THE PIXIE CREAM-WAX – @ELSAMUSE

Cera in crema con estratto di Melograno ideale per gli hairstyle più corti e decisi.

Applicare una piccola quantità di prodotto sui capelli asciutti, per garantire look naturali e modellabili. THE SLEEK SERUM – @PATRYJORDAN

Siero fluido anti-frizz che protegge i capelli dal calore. La formula, con infusione di bacche di Acai, doma i capelli più crespi fino a 24H.

Applicare sulle lunghezze e sulle punte per donare una piacevole brillantezza effetto specchio. THE BLOWDRY CREAM – @XOXOTSUMI

Crema idratante con olio di semi d’Uva garantisce una piega perfetta e rende voluminosi i capelli H24 7/7.

Applicare sui capelli umidi, dalle lunghezze fino alle punte, poi asciugarli con una spazzola rotonda. THE BIG HAIR SPRAY – @COCOBEAUTEA

Spray volumizzante all’estratto di Vaniglia che rende i capelli corposi e morbidi. Addio effetto piatto!

Applicare il prodotto direttamente sulle radici e massaggiare delicatamente la cute per dare volume.