Maison Creed profumi 2017: presentata la collezione “Les Royales Exclusive”

Si arricchisce di una nuova alchimia la Collezione Les Royales Exclusives, composta da profumi talmente particolari da poter essere prodotti in quantità estremamente limitate. Sono sinfonie di essenze rare e naturali, ingredienti particolarmente amati dal Maestro Profumiere Olivier Creed che tra le sue mani acquistano una nuova luce e si trasformano in interpretazioni uniche e ineguagliabili. White Amber è la lettura di Olivier Creed della famiglia olfattiva ambrata o orientale, in cui rientrano profumi solitamente corposi, opulenti, con un’anima dichiaratamente sensuale e note dette appunto ambrate che prendono vita dall’unione di nuance resinose come il benzoino, il labdano e la vanillina.

Stravolgendo i canoni tradizionali e dell’immaginario collettivo, per cui si è portati ad associare all’ambra toni gialli, colori caldi e note morbide e avvolgenti, il Maestro parigino dà vita a una fragranza unisex nobile ed elegantissima, che ci invita ad avventurarci in un’atmosfera bianca, luminosa e aperta, di grande respiro. Il nome stesso della creazione anticipa il suo mood raffinato ed essenziale, immacolato come lo sparato di un frac e aggraziato come un filo di perle.

Le note di testa sorprendono con un esordio delicatamente frizzante di mela verde e ribes nero, ingentilito da un tocco vellutato di vaniglia. Pervade il cuore della fragranza il gelsomino radioso che lascia al suolo la sua parte sensuale e carnale e si libra con ali ampie e leggere che rilasciano polvere dal bianco candore floreale e un tocco talcato. Si tratta di un gelsomino unico, decisamente atipico, che cattura l’attenzione e rapisce i sensi irradiando di luce candida tutta la composizione olfattiva.

La limpidezza lattea del legno di sandalo e una componente ambrata quasi glaciale caratterizzano il fondo, suggellando l’originalità di una fragranza capace di incarnare un’eleganza pura e autorevole, che non sente il bisogno di ostentare.