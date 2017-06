“Magister Giotto” Venezia 2017: al via la prima delle mostre multimediali dedicate ai grandi dell’arte

L’arrivo della bella stagione non ferma la stagione delle grandi mostre d’arte. A Venezia, infatti, aprirà a breve “Magister Giotto”, la prima di un ciclo di innovative mostre multimediali dedicate ai grandi maestri dell’arte italiana.

Aprirà il 13 luglio e sarà visitabile sino al 5 novembre 2017 la mostra multimediale “Magister Giotto”, un percorso innovativo e partecipato di arte, musica,parola e tecnologia, per la diffusione internazionale della cultura italiana. In occasione dei 750 anni dalla nascita di Giotto, l’esposizione rappresenta la prima tappa della trilogia “Magister” che proseguirà con “Magister Canova” (estate 2018) e “Magister Raffaello” (nell’estate 2019).

Allestita negli ampi spazi della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, la mostra multimediale “Magister Giotto” permette ai visitatori di immergersi in un viaggio nelle opere dell’autore accompagnato dalla voce dal celebre attore Luca Zingaretti e dalle musiche del noto compositore contemporaneo Paolo Fresu, entrambi i contenuti diffusi in una cuffia professionale a padiglioni auricolari di sofisticato design. Cose Belle d’Italia Media Entertainment – che produce la trilogia “Magister” – ha come scopo quello di promuovere il pensiero e l’arte italiana a livello internazionale: Venezia, città scelta come capitale internazionale dell’arte, sarà quindi la location da cui partirà il tour mondiale della rassegna che vedrà approdare “Magister Giotto” a Tokyo e Kyoto a partire dalla primavera 2018. Per maggiori info sulla mostra, www.magistergiotto.com.