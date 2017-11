Madrid: la Maison Dior apre una nuova boutique a Salamanca

Grandi novità per la Maison Dior che, nella giornata di domani, apre la sua nuova boutique a Madrid. L’esclusivo store sorge nel quartiere di Salamanca, situato in un immobile della Calle de José Ortega y Gasset. La boutique Dior del quartiere Salamanca, che presenta le collezioni di prêt-à-porter e accessori femminili, si rinnova: al suo interno un’atmosfera da XVIII secolo che rievoca quella della prima boutique Dior del numero 30 di Avenue Montaigne, un arredamento moderno che riprende il motivo Cannage e le nuance di grigio amate da Christian Dior valorizza le creazioni della Maison. Ecco allora in anteprima le immagini dell’elegante boutique…